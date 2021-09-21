Рада соберется на внеочередное заседание 23 сентября, - Арахамия

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давида Арахамия во время общения с журналистами в Раде, передает РБК-Украина .

"Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПах (подписи для внеочередного заседания - ред.). И собралось, и на четверг назначено", - сказал Арахамия.

Он отметил, что законопроект касается отмены РРО для ФЛП.

"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", - добавил Арахамия.

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