Рада соберется на внеочередное заседание 23 сентября, - Арахамия
Голова ВР Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 23 сентября
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давида Арахамия во время общения с журналистами в Раде, передает РБК-Украина .
"Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПах (подписи для внеочередного заседания - ред.). И собралось, и на четверг назначено", - сказал Арахамия.
Он отметил, что законопроект касается отмены РРО для ФЛП.
"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", - добавил Арахамия.
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