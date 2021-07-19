Рада соберется на внеочередное заседание 20 июля, - Железняк

Об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram .

"Завтра (20 июля, - ред.) в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подписание (постановлений, - ред.) №3711-д (ВККС), №3822 (Реформа Укроборонпрома), №5068 (ВРП), №5069 (тоже об инспекторах ВРУ, только в кодексах).Вв общем 10 проектов постановлений ", - написал Железняк.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада Украины может провести внеочередное заседание во вторник, 20 июля.

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