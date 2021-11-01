Рада соберется на внеочередное заседание 2 ноября: Стефанчук подписал распоряжение

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение №388 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 2 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Заседание созывается по требованию президента Владимира Зеленского. Оно начнется в 16.00 2 ноября.

В повестке дня предусмотрено 13 вопросов: 1) проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (№ 6197); 2) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (регистр. № 5230); 3) проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (№ 5630); 4) проект закона “О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины о подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (№ 5067); 5) проект закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (№ 5719); 6) проект закона "О внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" (№ 6121); 7) проект постановления “О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 6154); 8) проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" (№ 6084); 9) проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения" (№ 5873); 10) проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введению электронного удостоверения ветерана (№ 5694); 11) проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами" (№ 4542); 12) проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" по усовершенствованию правового регулирования финансирования деятельности политических партий" (№5253-1); 13) проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (№2553).

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