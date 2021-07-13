Рада соберется на внеочередное заседание 16 июля: большинство повестки дня - экологические вопросы
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 16 июля по требованию президента Владимира Зеленского
Об этом Разумков сообщил в Facebook.
В повестке дня 13 законопроектов, преимущественно экологические инициативы.
Законопроекты:
- о государственном экоконтроле
- о территории Изумрудной сети
- по промышленному загрязнению
- о сохранении лесов
- регулирование выбросов в атмосферу
- об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых
- по имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.
- о внедрении электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+30
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное
2021, вторник
13 июля
15:17
Нанесли ущерб почти на 30 млн грн: прокуратура подозревает шесть харьковских таможенников в служебной халатности
15:01
"Анализы против меня сфальсифицированы": Юрченко заявил, что не будет слагать депутатский мандат из-за ДТП
14:26
Командование РФ направило на Донбасс военную комиссию по проверке боевой готовности оккупационных войск, - разведка
14:26
Требовал $ 5,5 тыс. за использование земельного участка: 60-летнему чиновнику сообщено о подозрении
13:18
Эксклюзив
"Вас нет, но мы вас уничтожим". Что на самом деле хотел сказать Путин статьей об Украине?
12:35
Посол Франции о движении Украины в НАТО: "Давайте не открывать перспективу, которая является нереалистичной"