Рада соберется 19 октября, чтобы избрать первого вице-спикера

Об этом передает Еспресо.TV.

Нардепы решили вернуться к рассмотрению вопроса об избрании первого вице-спикера ВР на следующей пленарной заседании - 19 октября.

Закрытия пленарного заседания 8 октября проголосовали 226 нардепов.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

8 октября народные депутаты избрали новым главой парламента Руслана Стефанчука.

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