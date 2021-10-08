Рада соберется 19 октября, чтобы избрать первого вице-спикера
Нардепы на следующей пленарной неделе выберут первого вице-спикера Верховной Рады Украины. Заседание должно состояться 19 октября
Об этом передает Еспресо.TV.
Нардепы решили вернуться к рассмотрению вопроса об избрании первого вице-спикера ВР на следующей пленарной заседании - 19 октября.
Закрытия пленарного заседания 8 октября проголосовали 226 нардепов.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- 8 октября народные депутаты избрали новым главой парламента Руслана Стефанчука.
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