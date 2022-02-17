Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Сенниченко
Верховная Рада Украины со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко
За соответствующее решение проголосовали 318 нардепов, передает Еспреcо.TV .
Во время голосования Сенниченко отсутствовал в зале парламента. Нардепы требовали отчета Сенниченко перед его увольнением. В "Батькивщине" заявили, что не будут голосовать без отчета.
Впервые за увольнение Сенниченко набралось 223 голоса за необходимые 226.
- Напомним, 18 ноября глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку по собственному желанию.
- 27 января Верховная Рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Для решения не хватило трех голосов. Нардепы заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.
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