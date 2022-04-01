Рада сняла ограничения по сумме гарантирования депозитов на время военного положения
Верховная Рада приняла закон о снятии ограничений по сумме гарантирования вкладов физических лиц на время военного положения, а по его завершении повысит этот лимит с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн
Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в Телеграм.
По его словам, парламент на заседании в пятницу принял законопроект № 5542-1, предусматривающий гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения.
Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 тыс. грн вместо нынешних 200 тыс. грн.
Также Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении некоторых налогов на 50% для тех международных компаний, которые отказались покинуть рынок страны-агрессора.
Напомним, по данным Нацбанка, депозиты украинцев за время войны выросли на 16%.
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