Рада сняла ограничения по сумме гарантирования депозитов на время военного положения

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в Телеграм.



По его словам, парламент на заседании в пятницу принял законопроект № 5542-1, предусматривающий гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения.



Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 тыс. грн вместо нынешних 200 тыс. грн.



Также Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении некоторых налогов на 50% для тех международных компаний, которые отказались покинуть рынок страны-агрессора.



Напомним, по данным Нацбанка, депозиты украинцев за время войны выросли на 16%.