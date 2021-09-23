Рада решила продлить рабочий день, пока не одобрят законопроект об олигархах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я вношу предложение, которое было озвучено, продолжить сегодняшний рабочий день до момента завершения вопрос рассмотрения законопроекту 5599 (об олигархах - ред.)", - заявил первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук.

Так, 288 народных депутатов поддержали продолжение пленарниого дня до конца рассмотрения законопроекту о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов).

После голосования Стефанчук объявил перерыв.

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