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Главная Общество Рада решила продлить рабочий день, пока не одобрят законопроект об олигархах

Рада решила продлить рабочий день, пока не одобрят законопроект об олигархах

23 сентября, 2021 четверг
12:09
Общество Руслан Стефанчук

Верховная Рада продлила пленарный день до конца рассмотрения законопроекта о статусе олигархов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я вношу предложение, которое было озвучено, продолжить сегодняшний рабочий день до момента завершения вопрос рассмотрения законопроекту 5599 (об олигархах - ред.)", - заявил первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук.

Так, 288 народных депутатов поддержали продолжение пленарниого дня до конца рассмотрения законопроекту о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов).

После голосования Стефанчук объявил перерыв.

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Верховная Рада
олигархи
Руслан Стефанчук
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