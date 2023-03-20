Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко .

Рада приняла в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы №8339 .

Поддержали проект 283 нардепа.

Предполагается присвоение офицерских званий тем военным, которые не успели получить высшее образование, но имеют боевой опыт.

"Осознавая потребность в надлежащей подготовке вновь назначенных офицеров, им предлагается пройти военное обучение по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности до назначения на должность или после назначения, но не позднее 6 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения", - объясняет народный избранник.

Законопроект вносит правку: на особый период на службу по контракту защитников офицерского состава принимают от 20 до 40 лет. Раньше предельный возраст был до 30 лет.

"Также предусмотрена замена воинского звания "первый сержант" на "главный сержант" – для урегулирования пенсионного обеспечения граждан, которые были уволены с военной службы и которым присвоили соответствующие воинские звания до вступления в силу настоящего Закона), а также нормировать возможность зачисления срока выслуги лет в военном звании, присвоенном военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, до проведения установленной Законом переаттестации, для получения очередного обновленного воинского звания", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законом №8339 предлагается: