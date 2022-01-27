Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие
Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно национального сопротивления и дала разрешение Силам терробороны на использование не только охотничьего, но и стрелкового оружия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовали 278 нардепов.
"Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом министров Украины", - отмечено в тексте поправок.
По словам нардепов, одними из важнейших изменений являются четко выписанные полномочия Сил специальных операций, которые будут управлять Движением сопротивления, и предоставление добровольцам права использовать стрелковое оружие, а в случае необходимости по приказу Главнокомандующего ВСУ и другое вооружение.
Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.
Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления" был представлен на рассмотрение Верховной Рады 9 ноября 2021 года и принят за основу 16 декабря с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению.
На этапе доработки ко второму чтению профильным комитетом было проработано 57 поправок к закону, большинство из которых учли.
- Напомним, в феврале начнутся учения Сил терробороны с участием местных властей.
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