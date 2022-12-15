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Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики где угодно и когда-либо: президента просят ветировать закон

15 декабря, 2022 четверг
17:10
Общество

Верховная Рада 13 декабря поддержала в целом законопроект, позволяющий проверять военных на алкоголь и наркотики даже в отпуске и дома

Закон №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке" уже направлен на подпись президенту.

"Задачей проекта Закона является гармонизация действующего законодательства между Уголовным кодексом Украины и Кодексом Украины об административных правонарушениях в вопросах ответственности за правонарушения, которые военнослужащие могут допустить во время несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке", - говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает право осмотра военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также военнослужащих на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции представителями Военной службы правопорядка (ВСП). Если лицо отказывается проходить проверку на месте, то оно должно прийти ее в медицинское учреждение, утверждаемое управлениями здравоохранения местных государственных администраций. Кроме того, законом не предусмотрена возможность привлечения свидетелей или присутствия командира во время осмотра.

Президента Владимира Зеленского просят ветировать этот закон. Соответствующая петиция была зарегистрирована 15 декабря. По состоянию на 17:10 четверга обращение набрало более 4200 подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

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