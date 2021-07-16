Рада разрешила продажу арестованного имущества через онлайн-аукционы

Народные депутаты приняли закон во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает реализацию арестованного имущества на электронном аукционе или по фиксированной цене. Также предусмотрено проведение э-аукционов с возможностью понижения начальной цены.



Продажа такого имущества возможна, якщо еще его оценочная стоимость не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Однако такая продажа не применяется к недвижимости, транспорту, воздушных, морских и речных судов независимо от их стоимости.

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