Рада разрешила продажу арестованного имущества через онлайн-аукционы
Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3360-1 по реализации арестованного имущества через электронные аукционы
Народные депутаты приняли закон во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ предусматривает реализацию арестованного имущества на электронном аукционе или по фиксированной цене. Также предусмотрено проведение э-аукционов с возможностью понижения начальной цены.
Продажа такого имущества возможна, якщо еще его оценочная стоимость не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Однако такая продажа не применяется к недвижимости, транспорту, воздушных, морских и речных судов независимо от их стоимости.
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