Рада разрешила национализировать банки подсанкционных владельцев

Об этом информирует пресс-служба ВРУ .

Парламент принял во втором чтении проект изменений в некоторые законодательные акты проектов №9107-1 по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.

"Процедура вывода из рынка банков (национализации), принадлежащих подсанкционным лицам, выписана так, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов банков и их вкладчиков", - объясняют в Раде.

В частности, предусмотрен запрет подсанкционным лицам приобретать или увеличивать существенное участие в банке и возможность выведения системно важного банка с рынка при отсутствии признаков неплатежеспособности.