Рада разрешила национализировать банки подсанкционных владельцев
Верховная Рада Украины 29 мая проголосовала во втором чтении за проект, упрощающий процедуру вывода банков с рынка в условиях военного положения
Об этом информирует пресс-служба ВРУ .
Парламент принял во втором чтении проект изменений в некоторые законодательные акты проектов №9107-1 по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.
"Процедура вывода из рынка банков (национализации), принадлежащих подсанкционным лицам, выписана так, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов банков и их вкладчиков", - объясняют в Раде.
В частности, предусмотрен запрет подсанкционным лицам приобретать или увеличивать существенное участие в банке и возможность выведения системно важного банка с рынка при отсутствии признаков неплатежеспособности.
- Напомним, еще осенью Фридман заявлял о готовности докапитализировать Альфа-Банка Украина на $1 млрд или передать его под контроль государства, на замену лишения санкций.
- На днях Financial Times написал, что российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, стремясь освободиться от санкций.
- Представители украинского и международного гражданского общества и академических кругов обратились в институты ЕС и Великобритании, осуществляющие надзор за санкциями.
- ABH Holdings продает в России компании Альфа-банк и Альфа Страхование и другие активы в стране, чтобы вывести его владельца Михаила Фридмана из-под санкций.
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