Рада разрешила Кабмину в течение 3 месяцев выделять дополнительные средства на оборону из любых секторов бюджета
Верховная Рада Украины разрешила Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства из любой статьи госбюджета на защиту и оборону
Соответствующее решение поддержали 23 фефраля, передает Еспресо.TV.
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ак, 347 нардепов приняли законопроект о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (№7100).
Документ гарантирует, что государство максимально и оперативно использует все возможности для увеличения расходов на национальную безопасность и оборону в условиях обострения военной угрозы.
- Напомним, 1 февраля 2022 года президент Зеленский подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тыс. человек и повышении зарплат военным.
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