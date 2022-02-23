Рада разрешила Кабмину в течение 3 месяцев выделять дополнительные средства на оборону из любых секторов бюджета

Соответствующее решение поддержали 23 фефраля, передает Еспресо.TV.

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ак, 347 нардепов приняли законопроект о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (№7100).



Документ гарантирует, что государство максимально и оперативно использует все возможности для увеличения расходов на национальную безопасность и оборону в условиях обострения военной угрозы.

Принят Закон о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно осуществления расходов на национальную безопасность и оборону #ЗП7100 . pic.twitter.com/NnetzbMYXX — Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) February 23, 2022