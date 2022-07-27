Рада разрешила информировать граждан о судебных заседаниях и судебных решениях через Дию

Соответствующие изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" приняты Радой сегодня, 27 июля, сообщил в телеграме нардеп Алексей Гончаренко.

"Предоставление в таком виде информации не будет иметь статуса официального сообщения, но участник судебного процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решениях по делу, ознакомиться с материалами дела и т. п.", - говорится в сообщении.

За закон о внесении изменений в закон проголосовали 269 нардепов.

В пояснительной записке говорится, что для предотвращения угрозы жизни и здоровью судей и участников судебного процесса, а также для государственной информационной безопасности в период военного положения временно был приостановлен доступ к Единому государственному реестру судебных решений. В то же время полномочия судов, органов и учреждений системы правосудия в условиях правового режима военного положения не могут быть ограничены. То есть суды обязаны работать и вершить правосудие.

"Однако, учитывая ограниченные возможности оператора почтовой связи для доставки корреспонденции, предлагается предусмотреть возможность предоставления информации о суде с использованием портала Дия", - говорится в документе.

Также через Дию можно будет получить судебное решение по делу, исполнительный документ в форме электронного документа лицу, являющемуся стороной по делу.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина, проводить собрание судей дистанционно в режиме видеоконференции.

23 июля стало известно, что электронная подпись в Дии соответствует европейским стандартам.

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