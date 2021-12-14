Рада разблокировала "ресурсный" законопроект №5600 для подписания

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт парламента.



Нардепы отклонили 10 постановлений, предусматривающих отмену решения о принятии во втором чтении законопроекта об "обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений". Всего таких постановлений было 23, часть депутатов отклонили 3 декабря.



Теперь закон может подписать спикер ВР Руслан Стефанчук и передать на подпись президенту Владимиру Зеленскому.



Законопроект №5600 должен обеспечить сбалансированность бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.



Справка: законопроект №5600 называют "ресурсным", "антиахметовским", потому что в нем предлагается повысить размер ренты за добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются около десяти предприятий, практически все из которых принадлежат олигархам. При этом самую большую долю в этом бизнесе (более 50%) занимает Ринат Ахметов.

Напомним, в июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.

"Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.

В сентябре его дважды снимали во втором чтении.

30 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

На заседании 3 декабря Верховная Рада не смогла разблокировать подписание "ресурсного" законопроекта №5600, потому что депутаты успели заслушать не все постановления.