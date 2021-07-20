Рада разблокировала подписание закона о трансформации Укроборонпрома
Верховная Рада отклонила три проекта постановлений об отмене принятия законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности"
Народные депутаты во время внеочередного заседания не поддержали ни один из трех зарегистрированных фракцией "Батькивщина" проектов постановлений, передает Еспресо.TV.
Следовательно, законопроект может быть подписан главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он определяет особенности преобразования государственного оборонного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество.
Так, закон вводит корпоративное управление объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе Украины в соответствии с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
- Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла закон №3822 об особенностях реформирования Укроборонпрома.
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