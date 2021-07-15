Рада разблокировала подписание закона о штрафах за отказ от весового контроля на дорогах

Народные депутаты не поддержали проекты постановлений №3743-П и №3743-П1, передает Еспресо.TV.



Таким образом, закон может быть подписан головой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Документ предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и / или грузы, требования об остановке. Такой же штраф предусмотрен за нарушения при внесении сведений в товарно-транспорта накладную или другие документы на груз.



Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей тянуть за собой штраф в размере 8,5 тыс. Грн в случае превышения норм от 5 до 10% включительно; 17 тыс. грн - при превышении норм от 10 до 20%; 34 тыс. грн - при превышении норм от 20 до 30%; 51 тыс. грн - при превышении норм более чем на 30%.



Отмечается, что основанием для освобождения от штрафа является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры превышают нормативные.

Напомним, Рада 29 июня одобрил законопроект о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля.