Рада разблокировала подписание закона о штрафах за отказ от весового контроля на дорогах
Верховная Рада разблокировала подписание закона №3743 о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля
Народные депутаты не поддержали проекты постановлений №3743-П и №3743-П1, передает Еспресо.TV.
Таким образом, закон может быть подписан головой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Документ предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и / или грузы, требования об остановке. Такой же штраф предусмотрен за нарушения при внесении сведений в товарно-транспорта накладную или другие документы на груз.
Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей тянуть за собой штраф в размере 8,5 тыс. Грн в случае превышения норм от 5 до 10% включительно; 17 тыс. грн - при превышении норм от 10 до 20%; 34 тыс. грн - при превышении норм от 20 до 30%; 51 тыс. грн - при превышении норм более чем на 30%.
Отмечается, что основанием для освобождения от штрафа является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры превышают нормативные.
- Напомним, Рада 29 июня одобрил законопроект о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля.
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