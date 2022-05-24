Рада ратифицировала соглашения с МБРР о дополнительных резервах для энергобезопасности Украины
Народные депутаты ратифицировали два договора гарантий между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для реализации проектов в сфере энергетики
Об этом сообщают на телеграмм-канале Верховной Рады Украины.
"Это позволит привлечь необходимые средства от Международного банка реконструкции и развития для реализации проектов в сфере энергетики, что приведет к повышению энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Энергетическую безопасность планируют повышать, создавая дополнительные резервы, которые пока не имеют аналогов в энергетической системе Украины.
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