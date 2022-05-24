Рада ратифицировала соглашения с МБРР о дополнительных резервах для энергобезопасности Украины

Об этом сообщают на телеграмм-канале Верховной Рады Украины.

"Это позволит привлечь необходимые средства от Международного банка реконструкции и развития для реализации проектов в сфере энергетики, что приведет к повышению энергетической безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Энергетическую безопасность планируют повышать, создавая дополнительные резервы, которые пока не имеют аналогов в энергетической системе Украины.