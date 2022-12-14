Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере технологий, которое предусматривает строительство завода Bayraktar в Украине
Народные депутаты Украины на заседании парламента 13 декабря ратифицировали соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Документ поддержали 332 нардепа, против которых не выступил ни один.
Речь идет о соглашении, которое Киев и Анкара подписали в начале февраля 2022 года. Это рамочный документ, устанавливающий обязанности сторон, в том числе "улучшение инвестиционного климата для турецких компаний в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли".
В начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что соглашение, в частности, позволит строительство завода Bayraktar в Украине для производства беспилотников, а также учебного центра.
- 8 августа стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок строительства завода по производству беспилотников "Байрактар". Завод планируют построить за 2 года .
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