Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ для получения 300 млн грн на энергоэффективность

Принятие закона поддержали 335 народных депутата, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, документ ратифицирует Финансовую соглашение, предусматривающее получение кредита ЕИБ в размере 300 млн грн на финансирование мероприятий, направленных на совершенствование процесса термомодернизации около 1 тыс. Общественных зданий в Украине, в частности школ, культурных центров, детских садов, больниц и тому подобное.



"Проект составляет чрезвычайно высокий интерес для Украины, ведь ожидается, что он позволит предупредить 1250 00 тонн выбросов СО2 и принесет пользу для более 2,5 млн граждан", - говорится в пояснительной записке.



Отмечается, что соответствующее соглашение было заключено между Украиной и ЕИБ 6 октября 2020 года.

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