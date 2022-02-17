Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС
Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом
Соответствующее решение было поддержано 311 нардепами, сообщает Еспресо.TV.
Ратификация соглашения ВР позволяет завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур, необходимых, чтобы соглашение вступило в силу.
Соглашение об "открытом небе" имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие должно снизить цены на билеты.
Замминистра инфраструктуры Анна Юрченко во время представления законопроекта отметила, что соглашение обеспечит создание общего авиапространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиабезопасности полетов.
Речь идет о соответствии организации воздушного движения, социального обеспечения работников, защиты окружающей среды, обеспечения прав потребителей и работы систем компьютерного бронирования.
Она добавила, что реализация сделки проходит в два этапа. Это предполагает постепенное приведение положений законодательства Украины в соответствие с требованиями и стандартами Европейского Союза.
- Напомним, 29 августа 2021 года Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной, Арменией и Тунисом соглашений о совместном авиационном пространстве.
- 12 октября 2021 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.
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