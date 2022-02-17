Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС

Соответствующее решение было поддержано 311 нардепами, сообщает Еспресо.TV.



Ратификация соглашения ВР позволяет завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур, необходимых, чтобы соглашение вступило в силу.



Соглашение об "открытом небе" имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие должно снизить цены на билеты.



Замминистра инфраструктуры Анна Юрченко во время представления законопроекта отметила, что соглашение обеспечит создание общего авиапространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиабезопасности полетов.



Речь идет о соответствии организации воздушного движения, социального обеспечения работников, защиты окружающей среды, обеспечения прав потребителей и работы систем компьютерного бронирования.



Она добавила, что реализация сделки проходит в два этапа. Это предполагает постепенное приведение положений законодательства Украины в соответствие с требованиями и стандартами Европейского Союза.

Напомним, 29 августа 2021 года Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной, Арменией и Тунисом соглашений о совместном авиационном пространстве.

12 октября 2021 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.