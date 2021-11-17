Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ о модернизации Укрпочты

Соответствующий законопроект был поддержан 305 народными депутатами, передает Еспресо.TV.



В гарантийном соглашении предусматривается, что ЕИБ предоставляет кредит в сумме €30 млн для АО "Укрпочта" на реализацию проекта "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" на условиях соглашения, подписанного 6 октября 2020 года в Брюсселе.



Согласно договору, "Укрпочта" должна выплатить кредит за 20 лет по следующим условиям: каждые полугодично равные части от основной суммы кредита или фиксированные части от основной суммы и проценты по фиксированной или плавающей ставке.



"Укрпочта" планирует перестройку логистики компании, в частности, открытие 5 крупных сортировочных хабов во Львове, Киеве, Днепре, Харькове и Хмельницком, а также 22 меньших депо (ориентировочная стоимость первой фазы модернизации составляет 2,8 млрд грн, говорится в законопроекте).

Напомним, 6 октября 2020 года на саммите "Украина-ЕС" в Брюсселе министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали гарантийное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация) ".