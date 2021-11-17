Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ о модернизации Укрпочты
В среду, 17 ноября, Верховная Рада ратифицировала гарантийное соглашение "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком, подписанное 6 октября 2020 года в Брюсселе
Соответствующий законопроект был поддержан 305 народными депутатами, передает Еспресо.TV.
В гарантийном соглашении предусматривается, что ЕИБ предоставляет кредит в сумме €30 млн для АО "Укрпочта" на реализацию проекта "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" на условиях соглашения, подписанного 6 октября 2020 года в Брюсселе.
Согласно договору, "Укрпочта" должна выплатить кредит за 20 лет по следующим условиям: каждые полугодично равные части от основной суммы кредита или фиксированные части от основной суммы и проценты по фиксированной или плавающей ставке.
"Укрпочта" планирует перестройку логистики компании, в частности, открытие 5 крупных сортировочных хабов во Львове, Киеве, Днепре, Харькове и Хмельницком, а также 22 меньших депо (ориентировочная стоимость первой фазы модернизации составляет 2,8 млрд грн, говорится в законопроекте).
- Напомним, 6 октября 2020 года на саммите "Украина-ЕС" в Брюсселе министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали гарантийное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация) ".
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