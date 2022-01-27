Рада ратифицировала Рамочное соглашение между правительствами Украины, Великобритании и Северной Ирландии о кредитной поддержке ВМС

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.



Рамочным соглашением предусматривается предоставление Украинской стороне официальной поддержки в форме кредитов на сумму, не превышающую 1,7 млрд фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или евро, для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта по поставке двух противоминных кораблей, их доставке и обслуживанию, совместному строительству 8 ракетных катеров, доставке и установке систем вооружения на существующие корабли, совместном строительстве фрегата, а также консультационной и технической поддержке строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования.



Официальная поддержка Украинской стороне состоит из займов UKEF (Агентство экспортного финансирования Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), экспортного финансирования и банковских займов, сумма которых не превышает 750 и 950 млн фунтов стерлингов или эквивалент в долларах США или евро.



Срок погашения кредита по каждому контракту не превышает 10 лет; ставка: для ссуд UKEF - C.I.R.R. (справочная коммерческая процентная ставка), установленная UKEF в соответствии с правилами ОЭСР; для банковских ссуд - ставка C.I.R.R. установлена UKEF в соответствии с правилами ОЭСР и увеличена на маржу, не превышающую 2,5% годовых или эталонный показатель стоимости банковского займа в соответствующей валюте.



Также Рамочным соглашением предусматривается освобождение всех товаров и услуг, дохода поставщиков в рамках контракта от налогообложения, в частности налогом на добавленную стоимость (или налогообложение по ставке 0%).

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