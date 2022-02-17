Рада ратифицировала договор с ЕИБ о предоставлении Украине €200 млн кредита на обновление городского транспорта



За проголосовали 298 нардепов, против – ни одного. По 18 депутатов воздержались и не голосовали.



Согласно соглашению "Городской общественный транспорт Украины II", Украина получит максимум 20 траншами деньги на обновление городского транспорта. Первый транш должен составлять минимум €1 млн, а последующие – не менее €5 млн или остаток кредита. Транши должны проходить по крайней мере раз в месяц.



Возвращать деньги запланировано за счет конечных бенефициаров – коммунальных предприятий и местного самоуправления.



Льготный период погашения кредита не будет превышать пять лет, а будет составлять 22 года. Деньги будут выплачиваться каждые 6 месяцев "равными частями от основной суммы кредита или фиксированными частями от основной суммы и процентов".

Напомним, в ноябре 2021 года сообщали , что в рамках реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины II" Украина получит 200 млн евро на обновление общественного транспорта.

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