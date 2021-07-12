Рада рассмотрит законопроект об олигархах в сентябре, - Арахамия
Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации осенью
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует "Интерфакс-Украина".
"Последний срок подачи поправок в этот четверг и потом верстать таблицу (сравнительную, - ред.). Там много поправок и это займет больше недели. То есть Верховная Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет вопрос второго чтения", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции.
Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) 1 июля.
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