Рада рассмотрит утверждение Большого герба 24 августа

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.

"Глава парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20", - сообщила она.

Так, в ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712).



Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады Украины, чтобы народные депутаты рассмотрели вопрос утверждение Большого герба Украины.

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