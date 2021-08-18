Рада рассмотрит утверждение Большого герба 24 августа
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 24 августа. Будут рассматривать утверждение Большого герба Украины
Об этом сообщила пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.
"Глава парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины - 24 августа в 14:20", - сообщила она.
Так, в ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712).
- Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады Украины, чтобы народные депутаты рассмотрели вопрос утверждение Большого герба Украины.
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