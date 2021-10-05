Рада рассмотрит "ресурсный" законопроект во втором чтении по сокращенной процедуре
Верховная Рада рассмотрит законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" по сокращенной процедуре во втором чтении
Решение о рассмотрении документа по сокращенной процедуре поддержали 254 народных депутата, передает Еспресо.TV.
По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, законопроект может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе. В срок два дня народные депутаты должны подготовить предложения и правки в финансовый комитет Рады.
Отметим, согласно пояснительной записке к проекту закона, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранение пробелов действующего законодательства.
Законопроектом, в частности, предлагается повысить на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога кроме ставок за выбросы СО2 в атмосферу и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен за 2020.
Также предлагается на 14,5% увеличить ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также рентной платы за спецпользования водой и спецпользования лесными ресурсами.
Законопроектом предлагается предоставить право контролирующим органам взимать налоговый долг за счет наличности или средств на счетах в банкаи без обращения в суд. Также документ устанавливает временное ограничение по решению суда в праве выезда должника за границу до полного погашения налогового долга. При этом налоговые органы будут уполномочены получать информацию от налогоплательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и из других связанных с налогообложением вопросов.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон №5600 за основу 1 июля.
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