Рада рассмотрит предложение разрешить полякам работать, учиться и лечиться в Украине наравне с украинцами
Комитет Верховной Рады Украины на заседании 18 июля 2022 года рассмотрел вопрос о целесообразности включения в повестку дня законопроекта об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины
Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Отмечается, что согласно нововведению поляки и члены их семей смогут легально находиться на территории Украины в течение 18 месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона.
Кроме того, граждане Республики Польша будут иметь право на трудоустройство в Украине, а также на осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях и на медицинское обслуживание на территории Украины на тех же условиях, что и украинцы.
Нововведение также будет предусматривать доступ гражданам Польши к отдельным социальным выплатам в Украине согласно действующему украинскому законодательству.
Сегодня Рада включила законопроект в повестку седьмой сессии и сократила сроки внесения альтернативных ему законопроектов.
Голосование в первом чтении состоится в ближайшем будущем.
- Напомним, 11 июля Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.
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