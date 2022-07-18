Рада рассмотрит предложение разрешить полякам работать, учиться и лечиться в Украине наравне с украинцами

Об этом идет речь на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что согласно нововведению поляки и члены их семей смогут легально находиться на территории Украины в течение 18 месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона.

Кроме того, граждане Республики Польша будут иметь право на трудоустройство в Украине, а также на осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях и на медицинское обслуживание на территории Украины на тех же условиях, что и украинцы.

Нововведение также будет предусматривать доступ гражданам Польши к отдельным социальным выплатам в Украине согласно действующему украинскому законодательству.

Сегодня Рада включила законопроект в повестку седьмой сессии и сократила сроки внесения альтернативных ему законопроектов.

Голосование в первом чтении состоится в ближайшем будущем.

Напомним, 11 июля Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.