Рада рассмотрит постановление о лишении мандатов Королевской и Солода
21 февраля, Верховной Раде Украины официально предложили лишить мандатов нардепов от запрещенной партии ОПЗЖ Наталию Королевскую и Юрия Солода
Об этом говорится в проектах постановлений.
На заседании 21 февраля комитет ВРУ рассмотрел личное заявление народного депутата Украины – члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Наталии Королевской о сложении депутатских полномочий.
"Комитет принял решение внести народными депутатами Украины – членами Комитета на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Постановления Верховной Рады Украины "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Королевской Н.Ю." и рекомендовать Верховной Раде Украины принять его в целом", – говорится в документах .
Также в Раде вынесут на голосование досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Юрия Солода, избранного в одномандатном избирательном округе №47 Донецкой области.
Сообщается, что Королевская и Солод подали заявление 22 января.
В Верховной Раде будет рассмотрено постановление на ближайшем пленарном заседании.
- В ноябре 2022 года у нардепки от ОПЗЖ Наталии Королевской обнаружили землю под Москвой, НАПК передало САП данные о ее образе жизни.
- Ранее СМИ писали, будто Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, избранные в парламент по спискам запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, сложили депутатские мандаты. В настоящее время, по данным журналистов, они живут в ОАЭ.
- 15 февраля входившие во фракцию ОПЗЖ народные депутаты Украины Наталья Королевская и Юрий Солод официально подали заявления на сложение депутатских полномочий.
- 17 февраля, НАБУ и САП сообщили народной депутате Украины IX созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год. Речь идет о Наталье Королевской.
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