Об этом говорится в проектах постановлений.

На заседании 21 февраля комитет ВРУ рассмотрел личное заявление народного депутата Украины – члена депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Наталии Королевской о сложении депутатских полномочий.

"Комитет принял решение внести народными депутатами Украины – членами Комитета на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Постановления Верховной Рады Украины "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Королевской Н.Ю." и рекомендовать Верховной Раде Украины принять его в целом", – говорится в документах .

Также в Раде вынесут на голосование досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Юрия Солода, избранного в одномандатном избирательном округе №47 Донецкой области.

Сообщается, что Королевская и Солод подали заявление 22 января.

В Верховной Раде будет рассмотрено постановление на ближайшем пленарном заседании.