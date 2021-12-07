Рада рассмотрит ликвидацию ОАСК после перезагрузки Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, - Стефанчук

Об этом Стефанчук сказал на брифинге в Верховной Раде, передает Укринформ.



По словам Руслана Стефанчука, Верховная Рада не рассматривала законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда", представленный на рассмотрение Владимиром Зеленским как безотлагательный, так как сосредоточилась на более важных решениях.



Спикер парламента добавил, что народные депутаты обязательно рассмотрят этот законопроект.



"Почему оно не ставилось (на рассмотрение, - ред.)? Насколько я понимаю, консультировался с членами правового комитета, оно бы повлияло на перезапуск ВСП и ВККС. После того, как эти институции будут перезагружены, тогда у нас будет два реальных механизма отбора судей и тогда мы сможем урегулировать вопросы, связанные с теми или иными судами в государстве", - пояснил Стефанчук.

Напомним, 13 апреля 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".

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