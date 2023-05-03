Рада расширила перечень обстоятельств для демобилизации и поддержала законопроект об отпусках военным
Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому военные смогут демобилизоваться, если у них погибли или пропали без вести близкие родственники
Об этом информирует народный депутат Украины Алексей Гончаренко .
"Предоставлено дополнительное основание для демобилизации военных", - подчеркнул нардеп.
ВРУ приняла законопроект №8009 о внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.
Теперь военные могут демобилизоваться по семейным обстоятельствам – если у них близкие родственники погибли или пропали без вести.
Народные избранники приняли проект закона в целом.
"Для восстановления принципа справедливости, предлагается учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы во время военного положения при условии, что их близкие родственники (супруг, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный) , неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", – пишут в пояснительной записке.
Также в Раде рассматривали законопроект №8313 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения предоставления и использования отпусков, а также других вопросов".
"Важным пунктом этого законопроекта является отпуск 60 дней для военных при демобилизации. И я призываю зал при подготовке ко второму чтению вставить в этот законопроект вопрос увеличения отпусков нашим военным", - подчеркнул Гончаренко.
Депутаты приняли проект закона в первом чтении и отправили документ на доработку.
- Во вторник, 2 апреля, Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней до августа.
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