Рада распространила действие закона о предотвращении коррупции на руководство и должностных лиц Фонда соцстрахования и Пенсионного фонда

За принятие законопроекта в общей сложности проголосовали 305 нардепов, передает Еспресо.TV.



К перечню лиц, на которых распространяется закон "О предотвращении коррупции", добавили должностных и должностных лиц Фонда социального страхования Украины и Пенсионного фонда, органов власти АР Крым и членов правления Фонда социального страхования Украины, Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы , Пенсионного фонда и Наблюдательного совета Пенсионного фонда



До принятия решения закон распространялся на уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (президент, народные депутаты, полицейские, генеральный прокурор, профессиональные судьи), лиц, оказывающих публичные услуги (аудиторы, нотариусы, оценщики, а также эксперты, арбитражные руководители, независимые посредники), а также на неслужебных лиц, выполняющих работу или оказывающих услуги в соответствии с договором с предприятием, учреждением, организацией.



В пояснительной записке утверждается, что изменения в законопроект необходимы для "прозрачного урегулирования" конфликта интересов, правил этического поведения, финансового контроля и других требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" к должностным лицам Фонда соцстрахования и Пенсионного фонда.

Напомним, 26 октября 2014 вступил в силу Закон Украины "О предотвращении коррупции" от 14.10.2014 года.