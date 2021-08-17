Рада проведет внеочередное заседание 23 августа
Верховная Рада проведет внеочередное заседание, посвященное "Крымской платформе"
Об этом сообщил нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram .
"23 августа состоится внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное " Крымской платформе ", - сообщил он.
По словам Гончаренко, в Раде уже собрано 150 подписей.
В комментарии РБК-Украина это также подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Будет проголосовано обращение Верховной Рады относительно сотрудничества в рамках " Крымской платформы ", - сказала она.
Нардеп сообщила, что будет проголосовано обращение Рады к ООН, Парламентским ассамблеям НАТО, ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и парламентов иностранных государств по поводу укрепления сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.
По предварительной информации, заседание начнется в 16:00.
"Также 24 августа будет торжественное заседание в 13:00. Там не будут голосоваться решения, просто будет посвящено 30-й годовщине независимости Украины", - отметила Кравчук.
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