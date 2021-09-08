Рада провалила голосование за постановление об обращении к США относительно статуса основного союзника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Так, проект постановления об обращении к Соединенным Штатам Америки относительно предоставления статуса основного союзника вне НАТО не поддержало необходимое число народных депутатов.

За проголосовали всего 24 народных депутата.

Посол Украины в США Оксана Маркарова просила депутатов Верховной Рады не обращаться в Конгресс США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала "политической диверсией" инициативу депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты фракции не поддержат постановление об обращении к США относительно статуса основного союзника вне НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb