Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса

Об этом передает Еспресо.TV

Верховная Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Нардепы направили на доработку законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ за основу поддержали 184 нардепа.

Следовательно, законопроект классифицировал лекарственные конопли следующим образом:

с низким содержанием тетрагидроканнабинола - сорта растений рода конопля (Cannabis), содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе которых составляет от 0,2 процента до 1 процента;

с высоким содержанием тетрагидроканнабинола - его содержание в сухой массе превышает 1 процент.

В документе прописано, что промышленную коноплю - сорта растений рода конопля (Cannabis), содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе которых не превышает 0,2 процента. Предполагается, что такие конопли и товары, произведенные из них, не относящиеся к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, если содержание тетрагидроканнабинола в сухой массе таких товаров или продуктов переработки не превышает 0,2 процента.

Как отмечается, продажа лекарств с каннабиса будет осуществляться только через е-рецепт. Все данные будут вносить в электронную медицинскую систему. При необходимости правоохранители смогут проверить диагноз пациента, кто из врачей выписал лекарства, в какой аптеке их приобрели.

Свободно выращивать каннабис не позволяли, но вводилось лицензирование предприятий, которые могли заниматься такой деятельностью.

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