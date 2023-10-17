Рада провалила голосование за изъятие у общин "военного" НДФЛ. Будет повторное второе чтение

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент не одобрил ко второму чтению законопроект №10037 по военному НДФЛ и акцизу. За – только 223 голоса", - написал он.

В свою очередь глава финкомитета Совета Даниил Гетманцев написал : "Парламентарии решили, что брусчатка и стадионы важнее дронов и оружия для армии. Политиканство и популизм победили государственность. Но ненадолго. Будет повторное второе".

Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. Из-за полномасштабного вторжения РФ возросло количество военнослужащих и их зарплаты, что повлекло за собой увеличение бюджетов общин и многочисленные скандалы с госзакупками.

Правительство предложило временно изъять "военный" НДФЛ из местных бюджетов и передать его в специальный фонд госбюджета, из которого будут выделяться средства на закупку дронов и боеприпасов.

Перед вторым чтением в законопроект подали более 900 поправок.

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