Рада провалила голосование за изъятие у общин "военного" НДФЛ. Будет повторное второе чтение
Совет отправил на повторное второе чтение законопроект об изъятии из местных бюджетов поступлений от налога на доходы физических лиц, полученных военными
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент не одобрил ко второму чтению законопроект №10037 по военному НДФЛ и акцизу. За – только 223 голоса", - написал он.
В свою очередь глава финкомитета Совета Даниил Гетманцев написал : "Парламентарии решили, что брусчатка и стадионы важнее дронов и оружия для армии. Политиканство и популизм победили государственность. Но ненадолго. Будет повторное второе".
Налог на доходы физических лиц с основной ставкой 18% – главный источник доходов местных бюджетов. Из-за полномасштабного вторжения РФ возросло количество военнослужащих и их зарплаты, что повлекло за собой увеличение бюджетов общин и многочисленные скандалы с госзакупками.
Правительство предложило временно изъять "военный" НДФЛ из местных бюджетов и передать его в специальный фонд госбюджета, из которого будут выделяться средства на закупку дронов и боеприпасов.
Перед вторым чтением в законопроект подали более 900 поправок.
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