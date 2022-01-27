Рада просмотрела календарный план заседаний по вспышке COVID-19

За соответствующее решение проголосовали 233 нардепа, передает Еспресо.TV.



На следующей неделе 31 января состоится заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание. На следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (со 2 по 4 февраля).



Работа в таком же режиме продлится с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.





Напомним, по состоянию на 27 января во фракции "Слуга Народа" COVID-19 болеет 23 депутата. Представитель партии Юлия Палийчук сообщила, что это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.

Бывшая народная депутат Валерия Заружко заявила , что Верховная Рада может пойти на карантин из-за отсутствия голосов в поддержку законопроектов и военной угрозы со стороны РФ.