Рада просмотрела календарный план заседаний по вспышке COVID-19
Верховная Рада Украины перенесла пленарные заседания на середину февраля из-за вспышки коронавируса
За соответствующее решение проголосовали 233 нардепа, передает Еспресо.TV.
На следующей неделе 31 января состоится заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание. На следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (со 2 по 4 февраля).
Работа в таком же режиме продлится с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.
- Напомним, по состоянию на 27 января во фракции "Слуга Народа" COVID-19 болеет 23 депутата. Представитель партии Юлия Палийчук сообщила, что это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.
- Бывшая народная депутат Валерия Заружко заявила , что Верховная Рада может пойти на карантин из-за отсутствия голосов в поддержку законопроектов и военной угрозы со стороны РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.82
Покупка 28.82Продажа 29.15
-
EUR
Покупка 32.24Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное