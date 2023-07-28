Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Это решение поддержало 296 народных избранников.

Фото: Ярослав Железняк

Согласно проекту постановления Рада призвала ЮНЕСКО лишить РФ членства в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также в ее органах.

Немедленно отправить в Украину миссию для оценки разрушений, вызванных атаками РФ на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе, установления помощи и защиты ЮНЕСКО. Также ВРУ просит другие страны обеспечить расследование преступлений внутри национальных и международных юрисдикций.