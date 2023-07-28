Рада просит ЮНЕСКО лишить Россию членства
28 июля Верховная Рада Украины призвала Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры лишить Россию членства
Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
Это решение поддержало 296 народных избранников.
Фото: Ярослав Железняк
Согласно проекту постановления Рада призвала ЮНЕСКО лишить РФ членства в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также в ее органах.
Немедленно отправить в Украину миссию для оценки разрушений, вызванных атаками РФ на объекты Всемирного наследия во Львове и Одессе, установления помощи и защиты ЮНЕСКО. Также ВРУ просит другие страны обеспечить расследование преступлений внутри национальных и международных юрисдикций.
- В ЮНЕСКО осудили ракетную атаку по Львову 6 июля. Город проводит переговоры с организацией, которая поможет отстроить дома – достопримечательности исторического наследия.
- Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) 22 и 23 июля осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы.
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