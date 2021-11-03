Рада проголосовала за отставку вице-премьера Резникова

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Нардепы приняли решение об отставке вице-премьер-министра Алексея Резникова.



За проголосовали 329 депутатов.



Справка: Резников был вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 марта 2020 года. Он является членом СНБО с 19 марта 2020 года, а также первым заместителем председателя делегации для участия в Трехсторонней контактной группе. .

Вице-премьер-министр Резников подал в отставку по собственному желанию 1 ноября.

Как известно, Резников может стать новым министром обороны. А его место в Кабмине тогда может занять нардеп-слуга Ирина Верещук.

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