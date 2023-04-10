Об этом пишет народный депутат фракции "Голос" и первый заместитель председателя комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Он отметил, что по условиям законопроекта от НДС и пошлины освобождаются товары, принадлежащие Минобороны, ВСУ, а также другим военным формированиям, разведывательным органам, органам специального назначения с правоохранительными функциями, созданным в соответствии с законами Украины и на которые Конституцией и законами возложены функции по обеспечению обороны государства

Железняк также рассказал, что предлагается освобождение от НДС операций по поставкам услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которых подлежит государственному контролю.