Рада проголосовала за назначение Малюка главой СБУ
Верховная Рада на заседании 7 февраля проголосовала за назначение Василия Малюка главой Службы безопасности Украины
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Председателем СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление президента Украины", - написал он.
- Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отмечал, что на этой неделе Рада определится с руководителями МВД и СБУ. Министром внутренних дел, по его словам, станет Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малыш.
- Василий Малюк был назначен временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины в июле 2022 года.
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