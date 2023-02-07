Рада проголосовала за назначение Клименко главой МВД

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующий проект постановления проголосовал 321 депутат.

224 голоса отдали члены фракции "Слуга Народа". Фракция "ЕС" не дала ни одного голоса.

Батькивщина – 18;

Платформа за жизнь и мир-18;

За будущее – 13;

Голос – 1;

Доверие – 13;

Восстановление Украины – 17;

Внефракционные – 17

"Представлял господина Клименко премьер-министр. Без президента и других", - уточнил Железняк.