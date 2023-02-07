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Рада проголосовала за назначение Клименко главой МВД

7 февраля, 2023 вторник
11:58
Украина

Верховная Рада на заседании 7 февраля поддержала назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующий проект постановления проголосовал 321 депутат.

224 голоса отдали члены фракции "Слуга Народа". Фракция "ЕС" не дала ни одного голоса.

  • Батькивщина – 18;
  • Платформа за жизнь и мир-18;
  • За будущее – 13;
  • Голос – 1;
  • Доверие – 13;
  • Восстановление Украины – 17;
  • Внефракционные – 17

"Представлял господина Клименко премьер-министр. Без президента и других", - уточнил Железняк.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 февраля внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.
  • Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отмечал, что на этой неделе Рада определится с руководителями МВД и СБУ. Министром внутренних дел, по его словам, станет Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малюк.
  • После гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января правительство назначило Игоря Клименко исполняющим обязанности министра внутренних дел.
Новости
Верховная Рада
Ярослав Железняк
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