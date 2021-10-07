Рада продолжит обсуждать кандидатов на должности спикера и вице-спикера 8 октября
Парламентарии завтра, 8 октября, продолжат обсуждать кандидатов на должности спикера и вице-спикера ВР
Об этом передает Еспресо.TV.
Верховная Рада Украины закрыла пленарное заседание 7 октября не выбрав нового спикера парламента.
Таким образом,8 октября продолжатся выступления народных депутатов в обсуждении вопроса назначения нового председателя ВР и первого вице-спикера.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Руслан Стефанчук получил большинством голосов за выдвижение на должность председателя Верховной Рады.
- В свою очередь, парламентарии вообще выдвинули 5 кандидатов на должность председателя Верховной Рады Украины.
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