Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в telegram .

"Соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни. Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет также достаточно долгим. Также стоит ожидать и указа о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", – написал Железняк.

Он напомнил, что ВР продлит срок действия военного положения уже в четвертый раз за год. В последний раз он был продлен на 90 суток – до 23 августа.

22 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

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