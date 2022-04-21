Об этом в телеграмм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.



"Рада продлила действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток", - написал он.

Напомним, 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине.

19 апреля Владимир Зеленский подал законопроект о продлении военного положения в Украине.

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