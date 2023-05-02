Рада продлила действие военного положения и мобилизации
Во вторник, 2 апреля, Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней, до августа
Об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко.
В Украине продлевается срок действия военного положения с 05:30 минут 20 мая сроком на 90 суток.
"Рада приняла соответствующие законопроекты №9259/9260, которые были поданы президентом", - прокомментировал народный избранник.
Решение о продлении мобилизации поддержали 333 народных депутата.
За постановление о продлении военного положения отдали 324 голоса.
Военное положение и общую мобилизацию изначально объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продлевали:
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года.
То, что в мае Рада, вероятно, продлит военное положение и всеобщую мобилизацию, на днях предполагал народный депутат Ярослав Железняк.
- Постановления президента Владимира Зеленского поступили в Раду 1 мая.
- Ранее в парламенте пообещали усовершенствовать мобилизационные меры.
- Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом Зеленским постановления о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
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