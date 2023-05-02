Об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко.

В Украине продлевается срок действия военного положения с 05:30 минут 20 мая сроком на 90 суток.

"Рада приняла соответствующие законопроекты №9259/9260, которые были поданы президентом", - прокомментировал народный избранник.

Решение о продлении мобилизации поддержали 333 народных депутата.

За постановление о продлении военного положения отдали 324 голоса.

Военное положение и общую мобилизацию изначально объявили с 24 февраля по 25 мая 2022 года, а затем продлевали:

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года.

То, что в мае Рада, вероятно, продлит военное положение и всеобщую мобилизацию, на днях предполагал народный депутат Ярослав Железняк.