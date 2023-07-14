Рада призвала СНБО ввести санкции против представителей спортивных организаций РФ и Беларуси

Соответствующий проект постановления №9408 появился на сайте ВРУ.

Так Рада настаивает на введении персональных специальных экономических и других санкций против представителей спортивных организаций РФ и Белоруссии. Так санкции предусматривают, в частности:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

лишение государственных наград Украины и других форм награждения.

Ограничения предлагают применить сроком до 10 лет.

В санкционный список вошли:

бывший менеджер сборной России по хоккею, член зала хоккейной славы Павел Буре;

заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля;

основатель, тренер объединения волейбола RUSVOLLEY Иван Колесник;

министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области Дмитрий Крикорьянц;

почётный член Международного олимпийского комитета, член исполкома олимпийского комитета России Александр Попов.

13 июля стало известно, что Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси не получат приглашения на Олимпийские игры-2024 в Париже.