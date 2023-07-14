Рада призвала СНБО ввести санкции против представителей спортивных организаций РФ и Беларуси
В пятницу, 14 июля, Верховная Рада Украины призвала Совет национальной безопасности и обороны ввести ограничения против представителей спортивных организаций России и Беларуси
Соответствующий проект постановления №9408 появился на сайте ВРУ.
Так Рада настаивает на введении персональных специальных экономических и других санкций против представителей спортивных организаций РФ и Белоруссии. Так санкции предусматривают, в частности:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
- лишение государственных наград Украины и других форм награждения.
Ограничения предлагают применить сроком до 10 лет.
В санкционный список вошли:
- бывший менеджер сборной России по хоккею, член зала хоккейной славы Павел Буре;
- заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля;
- основатель, тренер объединения волейбола RUSVOLLEY Иван Колесник;
- министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области Дмитрий Крикорьянц;
- почётный член Международного олимпийского комитета, член исполкома олимпийского комитета России Александр Попов.
13 июля стало известно, что Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси не получат приглашения на Олимпийские игры-2024 в Париже.
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