Рада призвала парламенты мира признать действия РФ геноцидом украинского народа
Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа
За проект постановления №9034 отдали свои голоса 313 народных избранников, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Также Верховная Рада призвала ужесточить санкции против РФ, продолжить оказывать военную, политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь Украине, предоставить вооружение, в том числе современные танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия.
Также Украина просит наработать механизмы использования замороженных активов граждан РФ за рубежом для компенсации ущерба украинцам.
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