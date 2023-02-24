За проект постановления №9034 отдали свои голоса 313 народных избранников, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Также Верховная Рада призвала ужесточить санкции против РФ, продолжить оказывать военную, политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь Украине, предоставить вооружение, в том числе современные танки, самолеты и ракеты дальнего радиуса действия.

Также Украина просит наработать механизмы использования замороженных активов граждан РФ за рубежом для компенсации ущерба украинцам.