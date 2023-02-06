Рада призвала ПА ОБСЕ исключить российских и белорусских делегатов и признать РФ государством-террористом
Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля приняла обращение к ПА ОБСЕ с просьбой прекратить полномочия российских и белорусских делегатов
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
За соответствующий проект постановления отдали свои голоса 322 нардепа.
Австрия выдала визы представителям России для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Верховная Рада Украины призвала приостановить полномочия представителей парламентов государств-участников, которые нарушают принципы ОБСЕ и совершают акт вооруженной агрессии, в уставных органах Ассамблеи. Также нардепы просят применить визовые ограничения к находящимся под санкциями ЕС и другим государствам-участникам ОБСЕ членам парламентов РФ и Беларуси.
Кроме того, Рада призвала "одобрить законодательные нормы по конфискации замороженных финансовых и других активов РФ и ее граждан для дальнейшей их передачи Украине в качестве компенсации за нанесенный агрессией ущерб, приобщиться к инициативе создания Специального международного трибунала, признать РФ государством-террористом и усилить санкционное давление на нее, существенно увеличить экономическую, финансовую и безопасность помощи Украине и т.д.".
- В ноябре прошлого года российской делегации было отказано в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в столице Польши Варшаве.
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