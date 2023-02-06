Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За соответствующий проект постановления отдали свои голоса 322 нардепа.

Австрия выдала визы представителям России для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Верховная Рада Украины призвала приостановить полномочия представителей парламентов государств-участников, которые нарушают принципы ОБСЕ и совершают акт вооруженной агрессии, в уставных органах Ассамблеи. Также нардепы просят применить визовые ограничения к находящимся под санкциями ЕС и другим государствам-участникам ОБСЕ членам парламентов РФ и Беларуси.

Кроме того, Рада призвала "одобрить законодательные нормы по конфискации замороженных финансовых и других активов РФ и ее граждан для дальнейшей их передачи Украине в качестве компенсации за нанесенный агрессией ущерб, приобщиться к инициативе создания Специального международного трибунала, признать РФ государством-террористом и усилить санкционное давление на нее, существенно увеличить экономическую, финансовую и безопасность помощи Украине и т.д.".